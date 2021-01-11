Полиция задержала водителя самосвала, который врезался в колонну автобусов российского министерства обороны на Новорижском шоссе в Подмосковье. Он серьезно не пострадал, сообщил источник агентству ТАСС в экстренных службах в понедельник, 11 января.- Водитель самосвала задержан. Его проверят на то, был ли он в состоянии опьянения в момент ДТП, а также имел ли он все необходимые документы для управления транспортным средством. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося, - сообщили изданию.Чуть позже источник агентства сообщил, что предполагаемый виновник ДТП был трезв.Напомним, авария случилась сегодня на 27 километре Новорижского шоссе Московской области напротив микрорайона «Западный остров». Причиной ДТП стало то, что водитель грузовика не справился с управлением и врезался в остановившуюся колонну автобусов с военнослужащими.По последним данным, в результате происшествия пострадали 24 военнослужащих, четыре человека погибли, трое находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности были госпитализированы 20 пострадавших. В настоящее время на месте аварии работают правоохранители и медики.