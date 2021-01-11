Минимум 218 американских демократов из Конгресса США заявили, что поддерживают резолюции об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает издание Politico.Отмечается, что этого количества законодателей достаточно для утверждения документа при проведении голосования по нему в американской Палате представителей.Как сегодня сообщал сайт kp.ru, Палата представителей уже обнародовала текст резолюции об импичменте Дональда Трампа. Он состоит всего из одной статьи обвинения - подстрекательства к мятежу. Авторы документа убеждены, что Дональд Трамп своим поведением спровоцировал сторонников на беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия.При этом республиканцы-конгрессмены заблокировали быстрое рассмотрение проекта закона, призывающего вице-президента США применить 25-ю поправку к конституции для отстранения Трампа от поста президента. Демократы теперь планируют вынести документ на голосование во вторник, 12 января.