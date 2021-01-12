Исследование финансового маркетплейса \\"Юником 24\\" показало, сколько россияне потратили на новогодние праздники.\\"По результатам проведенного опроса за первые десять дней 2021 года россияне в среднем потратили порядка 20 тысяч рублей. Стоит отметить, что это в среднем на 20% больше среднемесячного показателя во внепраздничные периоды\\", - сказано в сообщении аналитиков, которое имеется в распоряжении РИА Новости.При этом траты граждан России на прошедших новогодних праздниках ниже прошлогодних на 25%. Специалисты считают, что это произошло на фоне общего снижения доходов граждан. Многие отказали себе в удовольствии уехать на излюбленные курорты или провести торжество в общественном месте.Данные специалистов показали, что порядка 60% от расходов в новогодний период пошли на покупку продуктов или заказ еды в ресторанах и кафе, 15% было потрачено на покупку подарков, 15% - на развлечения, 10% составляли другие траты.