Правительство России завершает подготовку нормативной базы для реформы госаппарата. В рамках изменений структуры госаппарата в правительстве появятся семь новых департаментов, заявили в пресс-службе кабмина.Также сообщается, что в новом постановлении указаны максимальное число госслужащих и фонд оплаты труда. Постановление уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.В структуре правительства появятся департаменты здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта и энергетики. Департамент регионального развития и инфраструктуры будут упразднены, сообщает ТАСС.Также пресс-служба кабинета министров отметила, что преобразовать структуру правительства решили ради улучшения его работы и организации эффективного контроля за выполнением решений, принятых президентом.Напомним, Мишустин объявил о реформе госаппарата в ноябре 2020 года. Её должны завершить до 1 апреля 2021 года. В рамках реформы центральные аппараты сократят на на 5%, а территориальные органы на - 10%.