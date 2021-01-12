На 32-ом году жизни ушел из жизни популярный российский игровой блогер Денис Бейсовский. Он скончался из-за последствий коронавирусной инфекции. Об этом рассказал отец видеоблогера в социальных сетях.«Сегодня в 3 утра я потерял сына. Больно… Обидно… Глупо как-то…», - написал отец блогера.В конце декабря Бейсовский, который с 14 лет страдал бронхитом, был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и поражением легких в 75 процентах. 2 января его выписали.«Больше не хочется говорить о болезни, это худшее, что со мной случалось и до сих пор происходит», - писал блогер, вернувшись домой.Однако дома его состояние стало ухудшаться.Денис Бейсовский - популярный российский игровой видеоблогер, который на YouTube рассказывал о видеоиграх и новостях из мира индустрии игр. На его канал подписано 157 тысяч человек.