Интерпол выдал ордер на арест двух россиян и одного португальца по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году,Как сообщило ливанское национальное агентство NNA, «красные уведомления» выданы на имеющих российское гражданство владельца и капитана судна Rhosu, на борту которого находилась селитра в порту Бейрута, а также бизнесмена из Португалии, осуществлявшего оценку склада в ливанском порту в 2014 году.Имена объявленных в розыск не называются, но ранее сообщалось, что судно принадлежало Игорю Гречушкину, а его капитаном был Борис Прокошев.Напомним, взрыв в районе порта ливанской столицы раздался 4 августа 2020. Очевидцы сравнили его мощность с разрывом атомной бомбы, а сам взрыв оказался эквивалентен землетрясению, магнитудой 4,5 баллов. В результате случившегося погибли десятки человек. Предварительную стоимость реконструкции порта оценили в 2,5 миллиарда долларов