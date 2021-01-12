Андрей Королев, внук советского конструктора Сергея Королёва, заявил, что его дедушку можно «абсолютно справедливо назвать и украинским, и российским ученым». Таким образом он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, и отметил, что в данном вопросе «он полностью лишен национализма».Напомним, сегодня, 12 января, когда отмечается 114-летие со дня рождения советского конструктора, президент Украины на своей странице в Twitter назвал Сергея Королёва украинским учёным и пригласил основателя компании SpaceX Илон Маск в музей исследователя в Житомире.«Известно, что Сергей Павлович Королев родился на Украине, учился там, потом учился в России, поэтому его можно абсолютно справедливо назвать и украинским, и российским ученым … Украина является его точно такой же родиной», - приводит «Газете.Ru» слова внука советского конструктора.Андрей Королев отметил, что у него нет недовольства по этому поводу, и рассказал, что однажды к нему приходила армянская делегация, которая заявляла, что «Королев точно армянин, в нем не может не быть армянской крови»