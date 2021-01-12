Во вторник, 12 января, в Херсоне неизвестные лица повредили памятники братской могилы воинов Великой Отечественной войны на мемориальном кладбище города. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.Об акте вандализма правоохранительным органам сообщил 39-летний местный житель. На месте обнаружили 17 разбитых и поваленных на землю каменных плит братской могилы воинам-освободителям Второй мировой войны.«Сейчас в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины \\"Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего», - говорится в заявлении пресс-службы.Напомним, 4 января Сербская полиция задержала двух молодых людей, виновных в осквернении памятника «Вечный огонь» в Белграде, который посвящен советским и югославским воинам-освободителям. Монумент осквернили в ночь на 30 декабря. Они вылили на памятник цемент, и оставили сверху мусорное ведро с надписью «Освободители? Нет, никогда». Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что пламя «Вечного огня» удастся снова зажечь 6 января.