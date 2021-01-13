Вице-президент США Майкл Пенс ответил спикеру Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, которая предлагала ему задействовать 25-ю поправку к Конституции страны, чтобы раньше срока отстранить от власти действующего президента Дональда Трампа.В письменном ответе Пенса говорится, что он против такого развития событий, поскольку не уверен в том, что «это отвечает интересам нашей страны или соответствует нашей конституции», передает агентство Reuters.Как писал сайт kp.ru, ранее уже сообщалось, что Майк Пенс эту идею не поддерживает и не согласен принимать на себя полномочия главы государства до 20 января – дня инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена.Ранее Палата представителей конгресса обнародовала текст резолюции об импичменте президента США, которая состоит всего из одной статьи обвинения – в подстрекательстве к мятежу. Демократы убеждены, что американский лидер спровоцировал своих сторонников на беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия. Между тем, еспубликанцы в конгрессе успели заблокировать быстрое рассмотрение законопроекта. Демократы намерены вынести документ на голосование во вторник, 12 января.Сам же Трамп назвал попытки досрочно отстранить его от власти «продолжением величайшей охоты на ведьм», которая «порождает гнев».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАдвокат Трампа: Импичмент может стать бомбой для Конституции СШАЗащитник президента уверен, что до отрешения от власти дело не дойдет (подробности).