Актера Брюса Уиллиса попросили покинуть аптеку в Лос-Анджелесе из-за отказа надеть маску.65-летний актер пришел в одну из торговых точек Rite Aid, но не успел он ступить за порог, как другие покупатели высказали ему свои претензии за нарушение эпидемиологических правил.\\"Крепкому орешку\\" пришлось покинуть аптеку, так и не совершив покупок. Об этом сообщает Page Six.При этом знаменитости дали шанс реабилитироваться и попросили натянуть на лицо хотя бы, висевшую у него на шее бандану. Но Уиллис недовольно посмотрел на аптекаршу и вышел, так ничего и не купив, отмечает El News.Юзеры в социальных сетях подвергли критике поведение актера.Пользователи стали шутить и троллить Брюса Уиллиса за сопротивление правилам, связанным с мировой пандемией коронавирусной инфекции.