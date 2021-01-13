Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил риск появления мутаций коронавируса.\\"Чем дольше длится пандемия, тем больше риск возникновения мутаций, поэтому надо бороться сообща с вирусом, сначала надо защитить себя, потом всех своих соседей, а потом весь земной шар\\", - сказал Гинцбург РИА Новости.Ранее ученый предположил, что в России в скором времени появится свой уникальный штамм коронавируса, как он появился в Великобритании.Напомним, ученые центра имени Гамалеи летом 2020 года зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Она получила название \\"Спутник V\\". 27 стран мира подали заявки на приобретение прививки. В настоящее время она одобрена, проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран.