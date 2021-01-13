Названы самые популярные статьи расходов, которые присутствовали у россиян во время новогодних каникул. Неожиданной статьей расходов стали траты на медицинские анализы. На них пришлось 22% всех трат. Чаще всего делали тестирование на COVID-19. Средний чек составил 3 тысячи рублей, увеличение на 11%.Больше пришлось только на электронику и бытовую технику. На эти покупки пришлось 27%. Средний чек увеличился до 8,6 тысяч рублей (+51%).Расходы на продукты увеличились на 3%, число покупок сократилось на 13 процентов, но сумма выросла до 945 рублей.Траты на одежду выросли на 4%, средний чек составил 4 тысячи рублей.Такие данные «Известиям» предоставили в «Платформа ОФД».По итогам девяти месяцев 2020 года, согласно Росстату, реальные доходы населения упали на 4,8% в годовом выражении.Эксперты прогнозируют, что в 2021 году положение начнет меняться в лучшую сторону, так как рубль сможет укрепиться за счет растущей нефти. Если не случится третьей волны и не будет новых локдаунов, то ситуация стабилизируется, пишет ФАН.