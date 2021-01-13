Названа причина смерти актера Дениса Карасева. Звезда фильма «Московская любовь» скончался 12 января в своей московской квартире. Ему было 57 лет.По предварительным данным, мужчина умер из-за развившейся острой сердечно-сосудистой недостаточности. Именно такой диагноз поставили врачи скорой помощи, которые приехали на вызов к знаменитому пациенту.Карасев почувствовал себя плохо и сразу вызвал медиков, но несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось, сообщает Пятый канал.Зрителям Денис Карасев известен не только работами в кино (Сволочи», «Дальнобойщики», «Мы из будущего — 2»), но и своими режиссерскими постановками. В 2004 году он поставил спектаклю «Белый рыцарь». На сцене блистали Ольга Антонова, Сосо Павлиашвили и Сергей Колесников.