Президент России Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России.\\"Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные. Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в Российской Федерации. Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно\\", - сказал президент на совещании с правительством в среду, 13 января.Глава государства отметил, что для стабилизации эпидемиологической ситуации в стране сделано много, и власти держат ее под контролем.Ранее Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что ситуация с пандемией в РФ стабильная.Напомним, за последние сутки в России зафиксировано 22 850 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни. 566 человек стали жертвами коронавируса.