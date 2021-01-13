Глава пресс-службы сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Александр Джабаров объяснил, почему молодые специалисты не могут найти себе работу. Причина в том, что во время пандемии работодатели предпочитают брать на работу сотрудников с опытом, так как часто приходится работать на удаленке. Те, кто вышел на рынок труда во время пандемии, оказались самыми пострадавшими, так как с трудоустройством возникают проблемы.-Молодые специалисты первыми попали под сокращение и под заморозку найма. Работодатель пытался сохранить взрослый опытный персонал, - отметил Джабаров в беседе с ФАН.Тем не менее, молодым специалистам не стоит расстраиваться. По оценкам эксперта, 2021 год даст возможность трудоустроиться молодым кадрам. Компании будут формировать кадровый резерв, который набирается как раз из вчерашних студентов.По словам Александра Джабарова, на сегодняшний день для соискателей без опыта актуальны вакансии менеджеров по продажам, сортировщиков, складских работников, курьеров.- Достаточно большая доля вакансий для студентов открыта в информационных технологиях,- заключил эксперт.Ранее независимый аналитик Дмитрий Адамидов назвал лучший способ сохранить сбережения. Ставки по вкладам уже не помогают покрыть инфляцию, сообщает телеканал \\"360\\".