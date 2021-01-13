Министерство здравоохранение России дало поручение российским регионам увеличить число прививочных пунктов в рамках подготовки к вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Глава ведомства уточнил, что специалисты разработали стандартные операционные процедуры, которые устанавливают все этапы доставки и применения вакцины. По словам Мурашко, их исполнение гарантирует максимальную эффективность вакцинации.«Для подготовки к массовой вакцинации мы поручили регионам увеличить число пунктов вакцинации и их пропускную способность», - заявил министр.Напомним, в ходе совещания с правительством в среду, 13 января, президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавирусной инфекции всех россиян со следующей недели, призвав подготовить в стране соответствующую инфраструктуру.На данный момент в стране официально зарегистрированы две разработанные в России вакцины: Спутник V и ЭпиВакКорона.