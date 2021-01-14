Пока еще действующий президент США Дональд Трамп, которому уже через неделю придется уступить свое место в Белом доме демократу Джозефу Байдену, выступил с новым заявлением по поводу недавних событий в Вашингтоне, где его сторонники взяли штурмом Капитолий.«Все, кто участвовал в атаке на прошлой неделе, будут привлечены к ответственности», - пообещал республиканец в своем видеообращении к американцам, опубликованном на странице президентской администрации в Twitter.Обращение было записано в Овальном кабинете примерно в то же время, когда спикер Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси после голосования по резолюции об импичменте торжественно подписывала обвинительное заключение с одной статьей обвинения – за «подстрекательство к мятежу».«Неважно, левый вы или правый, демократ или республиканец, никогда не должно быть оправдания насилию, без оправданий и исключений Америка – страна законов», - заявил Трамп.Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, сенат не успеет завершить процедуру импичмента до 20 января – дня инаугурации Байдена.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАдвокат Трампа: Импичмент может стать бомбой для Конституции СШАЗащитник президента уверен, что до отрешения от власти дело не дойдет (подробности).