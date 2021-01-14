Рособрнадзор не рассматривает вопрос об отмене Основного государственного экзамена для выпускников девятых классов, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее о подготовке законопроекта об отмене ОГЭ сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.- Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися, - объяснили в Рособрнадзоре.Также в ведомстве отметили, что пока не видели законопроекта и считают, что отмена ОГЭ снизит показатели результатов обучения. По словам представителей Рособрнадзора, экзамены стали дополнительной мотивацией для учеников, поэтому экзамен можно только совершенствовать и вводить обновления ради удобства школьников и учителей.Ранее сайт KP.ru сообщил, что Госдума рассматривает отмену обязательного государственного экзамена и оставить его только для тех учеников, которые собираются перейти после девятого класса в техникумы и колледжи.