За минувшие сутки в России выявлено 24 763 новых случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. Среди новых заболевших у почти 14% не было никаких симптомов коронавируса. Общее число случаев заражения в России за всё время пандемии достигло 3,4 миллиона.Больше всего заражённых выявлено в Москве - 5 893 человека. На втором и третьем местах Московская область и Санкт-Петербург с 3 041 и 1 263 заражённым соответственно.За сутки от коронавируса скончались 570 человек, а за всё время эпидемии в стране - 64 940 пациентов.Выписались за прошедшие сутки после прохождения лечения 27 956 человек, всего вылечить удалось 2,8 миллиона.