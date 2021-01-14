Новый член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила в среду, 13 января, что намерена внести на рассмотрение Конгресса проект резолюции об импичменте Джозефа Байдена в его первый рабочий день на посту президента, сообщает газета The Hill.- Я бы хотела объявить от лица американцев: мы должны убедиться в ответственности наших лидеров. У нас не может быть президента США, который бы злоупотреблял своими полномочиями и которого иностранные правительства или китайские, украинские энергетические компании могли бы легко подкупить, поэтому 21 января я воспользуюсь статьями об импичменте в отношении Джо Байдена, - передал ведущий телеканала Newsmax Грегори Келли заявление Тейлор Грин.Сайт KP.ru сообщил ранее, что сенат не успеет завершить процедуру импичмента действующего президента США Дональда Трампа до 20 января – дня инаугурации Байдена.