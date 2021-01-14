Вносить изменения в задания ЕГЭ в текущем году не планируется. Об этом сообщил в четверг, 14 января, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в кулуарах Гайдаровского форума.- Никаких изменений не планируется, должна быть максимальная стабильность, - сообщил он, отвечая на вопрос агентства ТАСС.Напомним, как ранее сообщали в Минпросвещения, основной период ЕГЭ в 2021 году состоится 31 мая-2 июля, дополнительный период – 12 – 17 июля. Досрочный период сдачи экзаменов в этом году отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции.Как ранее сообщал сайт kp.ru, Рособрнадзор не рассматривает вопрос об отмене Основного государственного экзамена для выпускников девятых классов. Представители ведомства отметили, что экзамены стали дополнительной мотивацией для учеников, поэтому экзамен можно только совершенствовать и вводить обновления ради удобства школьников и учителей.