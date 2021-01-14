Компания- оператор газопровода «Северный поток - 2» Nord Stream 2 планирует завершить строительство проекта в июне текущего года. Об этом в четверг, 14 января, сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на график работ компании.В соответствии с планом, трубоукладочная баржа «Фортуна» завершит работы в водах Дании в мае 2021 году, после чего продолжит работы в водах Германии. Их она закончит в июне. Регуляторы в Германии и Дании не стали комментировать данную информацию, как и представители Nord Stream 2.Накануне датское морское управление сообщило, что «Фортуна», а также суда «Балтийский исследователь» и «Мурман» будут вести укладку газопровода «Северный поток - 2» в водах Дании с 15 января текущего года. В четверг трубоукладочная баржа вышла из германского порта Висмар, где простояла около двух недель.