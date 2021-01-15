Вопрос об импичменте Дональду Трампу сенат рассмотрит 20 января – в день инаугурации нового, 46-го по счету, президента США Джозефа Байдена, сообщает газета Politico.По данным издания, начало процесса изучения выдвинутых в адрес нынешнего американского лидера обвинений в сенате запланировано на 13:00 по вашингтонскому времени (21:00 мск), а ровно в полдень начнется торжественная церемония вступления демократа в должность главы государства.Газета отмечает, что разбирательство по делу об импичменте Трампа стартует ровно через час после начала инаугурации Байдена, если только все 100 сенаторов не решат иначе, но вероятность такого поворота событий небольшая.Как писал сайт kp.ru, накануне Палата представителей конгресса одобрила резолюцию о досрочном отстранении американского лидера от власти, но Трамп останется на президентском посту до завершения срока полномочий, поскольку сенат не успеет завершить процедуру импичмента и вынести свой вердикт до 20 января.