Житель американского штата Виржиния очень удачно сыграл с матерью в популярную в США игру «Охота на мусор»: парню достался выигрышный лотерейный билет на миллион долларов, сообщает портал UPI.Молодой человек по имени Тайлер Фицджеральд рассказал изданию, что в Рождество мама предложила ему сыграть в эту игру. Участникам нужно было найти на рождественской елке игрушку с определенным узором, нашедший получал билет мгновенной лотереи White Ice Millions.Тайлер нашел. И каково же было его удивление, когда он тут же, при матери, проверил итоги розыгрыша и обнаружил, что сошлись все цифры, а его билет выиграл целый миллион долларов. Никогда раньше, по словам Фицджеральда, он ничего не выигрывал ни в одной лотерее.«Это было какое-то безумие. Меня переполняли эмоции!» - поделился впечатлениями с журналистами новоиспеченный миллионер.Стоит отметить, что в «Охоту на мусор» (Scavenger hunt) играют очень многие американцы от мала до велика. Правила очень простые: игрокам выдается список предметов, которые они должны за определенное время найти в оговоренном пространстве. Выигрывает тот, кто отыщет быстрее всех.К слову, ранее сайт kp.ru писал, как американка дважды сорвала джек-пот в лотерее благодаря одним и тем же числам.