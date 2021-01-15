Создание однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции не исключено, однако очень важно, чтобы такой препарат давал иммунитет на продолжительное время. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил в интервью РИА Новости глава разработавшего вакцину против коронавируса «Спутник V» центра Гамалеи Александр Гинцбург.- И сейчас есть вакцины, которые можно вводить только один раз, но другое дело, как они будут защищать. Необходимо, чтобы вакцина защищала организм привитого по крайней мере года на два, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено создание и такого препарата, - отметил ученый.Александр Гинцбург уточнил, что пока каких-то четких подходов для создания однокомпонентной вакцины от коронавируса, которая будет защищать человека несколько лет, нет.Напомним, ранее директор центра Гамалеи говорил, что комбинированная российская вакцина, которая защищает сразу от коронавирусной инфекции и гриппа, может появиться в стране к концу 2022 году.