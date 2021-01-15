Ультраправые экстремисты намерены сорвать мирную передачу власти новому избранному президенту Соединенных Штатов Джозефу Байдену. Об этом представители американских федеральных властей и независимые эксперты сообщили в пятницу, 15 января, в интервью газете Washington Post.Напомним, что церемония инаугурации Байдена должна состояться 20 января. Правоохранительные органы США предупредили властей о возможных нападениях на Капитолии некоторых штатов и о риске второго штурма Капитолия в Вашингтоне. По данным газеты, протестующие могут использовать взрывные устройства и огнестрельное оружие.Напомним, накануне член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что намерена поднять вопрос импичмента Байдену на следующий же день после того, как он официально станет президентом США.Ранее американские СМИ, ссылаясь на документы ФБР, предупредили о возможных вооруженных акциях протеста во всех американских штатах до инаугурации Байдена.ПО ТЕМЕВ США готовятся к массовым вооруженным протестамИнформацию о возможных беспорядках представило ФБР (подробности)