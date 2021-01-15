Российский сенатор Алексей Пушков не исключает, что преемник Дональда Трампа на посту американского президента в скором времени после инаугурации тоже столкнется с вынесением импичмента. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале в пятницу, 15 января.Напомним, накануне член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что намерена поднять вопрос импичмента Байдену на следующий же день после того, как он официально станет президентом США.- Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом. Республиканские представители уже намерены готовить импичмент Байдену за коррупцию, - отметил Алексей Пушков.По словам сенатора, это будет невозможно сделать до выборов в конгресс 2022 года, поскольку у республиканцев нет большинства в палате представителей – они уступают демократам пять мест. Если на выборах республиканцы смогут преодолеть этот разрыв, то Джо Байден может на себе испытать все прелести импичмента.Как писал сайт Kp.ru, 6 января после митинга сторонники Трампа штурмом захватили Капитолий и устроили беспорядки в Вашингтоне, в результате которых погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента отстранить Трампа от должности или вынести ему импичмент из-за «подстрекательства к насилию».