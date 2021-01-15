Привившиеся от коронавирусной инфекции россияне должны носить маски вне зависимости от уровня иммунитета. Такое заявление сделал глава Роспотребнадзора Михаил Мурашко.«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета», - заявил министр здравоохраненияМурашко подтвердил, что вакцинация надежно защищает от тяжелого течения заболевания и «в абсолютном большинстве случаев - от заболевания». Однако, по его словам, вакцинированный человек может передать инфекцию тем, кто от нее не защищен.«Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», - отметил глава ведомстваНапомним, накануне глава центра Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал не носить лицевые защитные маски при высоком уровне антител к коронавирусной инфекции. По его словам, высокий уровень антител, если человек будет без маски, начнет поддерживаться за счет экзогенного поступления возможного возбудителя.