Премьер-министр Михаил Мишустин назначил руководителей нескольких вновь созданных структурных подразделений аппарата правительства. Соответствующие постановление глава кабмина подписал в пятницу, 15 января.Как сообщается на сайте правительства, департаментом регионального развития будет руководить Василий Анохин, департамент строительства возглавит Максим Степанов. Департамент энергетики будет под руководством генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский. Сводно-аналитические управление кабмина возглавит Александр Буряк.В должности директора департамента промышленности утверждён Кирилл Лысогорский. Директора департамента транспорта назначен Анатолий Мещеряков.Директором департамента сопровождения законопроектной деятельности станет Павел Степанов. Данная структура теперь будет заниматься сферой нормативно-правового регулирования.«Решения о назначении директоров еще двух департаментов - здравоохранения и социального развития - будут объявлены позже», - сообщили в пресс-службе правительства.