Сейшельские острова открыли границы для всех туристов из любых стран мира. Но с одним условием - они должны обязательно сделать прививку от коронавируса.Для въезда туристам нужно предоставить сертификат о том, что они получили две дозы вакцины (какой именно - не уточняется). Кроме этого, иностранцы должны показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки. Туристы с прививками смогут не соблюдать карантин, пишет Seychelles News Agency.Власти Сейшел рассчитывают, что к марту этого года им удастся вакцинировать 70% населения что позволит создать коллективный иммунитет. Пока же в стране вакцинировали примерно 2% жителей.Власти пообещали, что весной сертификат о прививке уже не понадобится. Туристам будет достаточно предоставить ПЦР-тест.Напомним, в ноябре 2020 года Россия возобновила авиасообщение с Сейшельскими островами. Однако прямые рейсы так и не запустили. Дело в том, что Сейшелы не включили Россию в список странам, гражданам которых разрешен въезд в страну.