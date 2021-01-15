Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами объявила дату начала массовой вакцинации в России.\\"Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация\\", - передает слова Голиковой ТАСС.Голикова подчеркнула, что в России зарегистрированы две вакцины, а третья уже \\"на подходе\\".Напомним, что ранее президент России Владимир Путин 13 января поручил со следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации граждан страны от коронавирусной инфекции. При этом точной даты глава государства не назвал. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова тогда отметила, что к старту массовой вакцинации все готово уже с понедельника.Напомним, ранее в Москве были открыты 70 прививочных пунктов, готовых к приему всех желающих сделать прививку препаратом \\"Спутник V\\".