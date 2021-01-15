Начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова рассказала, что надзорное ведомство предостерегает от участия в несогласованных акциях во \\"Внуково\\" 17 января, которые могут повлечь негативные последствия.\\"В сети интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 17 января 2021 года в публичном мероприятии в аэропорту \\"Внуково\\". Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано\\", - передает слова Нефедовой ТАСС.Ранее блогер и оппозиционер Алексей Навальный заявил о планах вернуться в Москву в воскресение, 17 января. На данный момент он находится в ФРГ, где до сентября 2020 года проходил лечение в берлинской клинике \\"Шарите\\". Сам Навальный активно рассказывает о своей реабилитации после лечения.Ранее гендиректор «Института политических исследований» Сергей Марков в комментарии kp.ru предположил, почему возвращение блогера запланировано именно на 17 января и что стоит за возвращением «берлинского пациента» на родину.В ТЕМУНавального вот-вот должны были обьявить в розыск по линии ИнтерполаВ Германии знали о грядущем международном розыске «берлинского пациента» (подробности)