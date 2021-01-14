Известный оппозиционер, который в августе и сентябре 2020-го находился на излечении в берлинской клинике «Шарите» после того, как ему стало плохо во время его тура по Сибири, еще осенью заявлял, что лишь только он как следует подлечится, так сразу вернется на родину. Подлечиться – подлечился, но возвращаться не спешил.В России тоже ждали, но любому терпению приходит конец. 27 ноября по гражданину Навальному, который все таки находился под подпиской о невыезде, что бы о том не говорили его адвокаты, было открыто розыскное дело. «Берлинский пациент» встревожился. Но продолжал жить в Германии, ведя оттуда «расследования» своего «отравления».Однако 29 декабря блогера-оппозиционера объявили уже в федеральный розыск.Каким должен был стать следующий шаг? Объявление в международный розыск. А это уже означало бы запрос по линии Интерпола. Тут уже пришлось бы определять свою позицию гостеприимной Германии. Одно дело – не замечать из раза в раз запросы российской прокуратуры. Ну мало ли что взбредет в голову этим русским… И совсем другое – не реагировать на предметный интерес Интерпола. Подобного законопослушные немцы допустить ну никак не могли. И оказаться в столь неудобном положении в Берлине явно никому не хотелось. Ведь врачи клиники, где лечился и наблюдался Навальный, уже в конце октября сообщили, что оппозиционер вполне здоров. И весомых аргументов дальше злоупотреблять немецким гостеприимством, в принципе, не оставалось, пожалуй, уже более двух месяцев. Но всему приходит конец.Оппозиционеру, судя по всему, дали пронять: загостились вы у нас. И Навальный заявляет о покупке билета в Москву, поскольку жить не может без родины. Но, скорее так – ему просто уже перестали позволять жить вне родины добрые западные друзья, однако Алексей, разумеется, обьясняет, что, мол, истосковался, пора к родным березам и громким «разоблачениям».Не скажешь ведь, что тебе просто указали на выход в цитадели западной демократии…ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗачем Навальный возвращается в Россию«Берлинский пациент» заявил, что 17 января он прилетает в Москву (подробности).