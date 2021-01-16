Недавние события в США с погромом в Капитолии не могут оставаться незамеченными. О том, почему американский политик Дональд Трамп все же должен был ввести войска в Вашингтон, но не сделал этого и \\"струсил\\", в эфире радио \\"Комсомольская правда\\" рассказал председатель, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.По мнению политика, все это напоминает большую провокацию, чтобы дискредитировать Трампа, а также понизить влияние республиканцев.- Их цель была остаться у власти демпартии, которая представляет самых оголтелых финансистов и русофобов, чтобы было три инструмента управления миром. Страх - через пандемию, заткнуть всем рот - через цензуру всех социальных сетей. И продолжать надувать финансовые пузыри. Это грозит привести к сокращению населения, а оставшиеся будут жить хорошо в 40-50-м году. А пока грязный инструмент - оболгать, спровоцировать, обмануть. Трамп пытался по-другому вести свою политику, быть другим президентом, - рассказал Жириновский.Новость дополняется.