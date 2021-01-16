Проблемы в США не выгодны для России, поскольку провоцируют общие волны нестабильности по всему миру, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.- Мы не хотим проблем США. Причём по практическим причинам: такие проблемы создают общие волны нестабильности, которые захлёстывают и нас, - объяснил Медведев в интервью агентству ТАСС.Он также отметил, что все проблемы США могут решить только сами граждане, однако для этого им необходимо хорошее управление страной. Дмитрий Медведев напомнил в интервью, что один из отцов-основателей США Томас Джефферсон считал честность главным искусством управления.- Любые выборы - важнейшая проверка такой честности, - считает Дмитрий Медведев.Напомним, в ноябре 2020 года прошли выборы президента США. Они стали беспрецедентными по числу проголосовавших избирателей. После долго обработки протоколов и голосования выборщиков от штатов победу одержал кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден. 6 января 2021 года сторонники действующего президента США Дональда Трампа совершили штурм Капитолия во время сессии Конгресса по подведению итогов выборов. В результате беспорядков в здании Капитолия погибли пять человек, сообщал сайт KP.ru.