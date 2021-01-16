Швейцарская компания Zurich Insurance Group намерена прекратить оказывать услуги по страхованию работ, которые касаются строительства трубопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщила в субботу, 16 января, агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию своих источников.В материале издания отмечается, что компания приняла такое решение из-за угрозы дальнейших санкций со стороны Соединенных Штатов в отношении проекта. Представитель швейцарская страховой компания отказался представить информацию по этому поводу.По оценке агентства, компании, которые работают над строительством газопровода, в скором времени могут обратиться к другим страховщикам, в том числе в России.Накануне Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии продлило ранее выданное разрешение на строительство «Северного потока – 2» до конца мая текущего года. Оператор газопровода Nord Stream 2 планирует завершить строительство проекта в июне 2021 года.