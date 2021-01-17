Погибших при крушении российского сухогруза у берегов Турции в Черном море, по предварительным данным, нет«По информации турецких властей, в Черном море в районе провинции Бартын на севере Турции затонул российский сухогруз. По предварительным данным, погибших нет», - говорится в сообщении дипмиссииВ посольстве отметили, что дипмиссия занимается выяснением обстоятельств произошедшего, а также судьбой членов экипажа.Как писал сайт kp.ru, российский сухогруз потерпел крушение в районе провинции Бартын на севере Турции. Об инциденте сообщил глава региона Синан Гюне, который заявил о начале операции по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трёх шлюпках. Кроме того он сообщил, что местные власти запросили помощи у гражданских судов.При этом турецкие власти отметили плохие погодные условия, и сообщил, что спасателям также сложно работать в таких условиях.