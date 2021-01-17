Египет объявил об открытии новой сокровищницы в некрополе Саккара к югу от Каира, включая древний погребальный храм.Министерство туризма и древностей заявило, что группа археологов во главе с египтологом Захи Хавассом обнаружила 50 саркофагов, относящиеся к периоду Нового царства - между 16 и 11 веками до нашей эры. Они были найдены в 52 могильных валах на глубине от 10 до 12 метров, сообщает The Guardian.Хавасс сказал, что на этом же месте были обнаружены погребальный храм королевы Наерт, жены короля Тети, а также три кирпичных склада.Хавасс отметил, что последние открытия могут пролить новый свет на историю Саккары во времена Нового царства. Находка была сделана возле пирамиды, где похоронен царь Тети, первый фараон шестой династии Древнего царства.Египет надеется, что археологические открытия помогут туристическому сектору, который пережил множество потрясений - от восстаний 2011 года до продолжающейся пандемии коронавируса.