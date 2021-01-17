Умер Фил Спектор - один из самых влиятельных продюсеров в истории поп-музыки. Он скончался на 82 году жизни в тюремной больнице Калифорнии, где отбывал наказание за убийство актрисы Ланы Кларксон.Он известен созданием техники звукозаписи \\"стена звука\\", сообщает Reuters.Фил Спектор один из самым влиятельных продюсеров в истории популярной музыки, первооткрыватель таких звуковых эффектов, как фленджер.Он работал над созданием оркестровых аранжировок для альбома «Let it Be» популярной британской группы The Beatles.С 1989 года его имя отмечено в Зале славы рок-н-ролла в Кливленде штате Огайо.В 2009 году 69-летний музыкант Фил Спектор был приговорён к заключению на 19 лет за убийство американской актрисы и фотомодели Ланы Кларксон. Своей вины он так и не признал и в суде заявлял, что смерть Ланы стала случайностью. Позднее срок увеличили до пожизненного.