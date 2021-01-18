Опрос ЦБ показал, что в 2020 году около 48% граждан сталкивались с банковскими мошенничествами. Среди юридических лиц таковых оказалось 30 процентов.Несмотря на это уровень доверия к безопасности финансовых сервисов вырос с 70 до 73%.В первом полугодии объем операций без согласия клиента составил 4 млрд рублей. В III квартале сумма увеличилась еще на 2,5 млрд рублей. Для сравнения в 2019 году общий показатель был равен 6,5 млрд рублей.Чаще всего для «выуживания» денег у людей мошенники спекулировали на теме коронавируса, инвестирования, дистанционных сервисов и пособий.Это далеко не все: злоумышленники подстроились под информационный поток и предлагали россиянам заплатить за организацию тестирования коронавируса на дому, оказать помощь в получении льготной ипотеки и государственным выплат на детей, решить проблемы с выписанными штрафами.- Было много рассылок, в которых обещался крупный выигрыш или выплата пострадавшим от COVID. Но для получения денег нужно было заплатить небольшую комиссию. Под видом рекомендаций ВОЗ злоумышленники рассылали вредоносные документы, - рассказывает «Известиям» ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.Не менее активно завлекали пользователей на сайты, где обещали за деньги научить инвестированию. Это было особенно актуально с учетом рекордного роста интереса россиян к игре на фондовой бирже.Ранее адвокат Ольга Сулим рассказала ФАН, что необходимо знать, чтобы не выдать мошенникам личные данные. Опаснее всего, если преступники получат данные СНИЛС. Вместе с паспортными данными это открывает доступ на портал Госуслуг.