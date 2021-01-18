Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 1 марта проработать вопрос упрощённого порядка привлечения мигрантов к строительным работам. Президент дал это поручение после совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает сайт Кремля- Рассмотреть вопрос установления упрощённого порядка привлечения работников, не являющихся гражданами Российской Федерации, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, - сказано в документе.Он также поручил правительству принять законы для синхронизации проектирования и строительства объектов капитального строительства с мероприятиями по их подключению к сетям инженерно-технического обеспечения.Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, на стройках остро не хватает людей после того, как с началом эпидемии коронавируса многие мигранты уехали на родину.