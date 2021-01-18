Многие владельцы собак не считают чем-то страшным, выкурить сигарету в присутствии животного. А вот кинологи указывают на опасность подобного действия. Оказывается, дышать дымом вредно для собаки. Пассивное курение может привести к развитию рака легких.От этом сайту mk.ru рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Он отметил, что никотин и смолы, выделяющиеся при курении, наносят огромный урон здоровью четвероногих. Обоняние у собаки в тысячу раз острее, чем у человека. Резкие запахи могут вызвать физический дискомфорт и даже причинить боль.Если же животное страдает аллергией или заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы, то дым от сигарет усугубит проблему.Владельцам животных он советует присмотреться к питомцу: если собака вялая, угнетенная, тяжело дышит, кашляет, то велик риск развития серьезного заболевания.- К тому же, животное может случайно проглотить сигарету или окурок, что может привести к серьезному отравлению. Кинологи советуют курильщикам хранить сигареты в недоступном месте и ограждать собаку от пассивного курения, - заключил специалист.