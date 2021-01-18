Маски необходимо носить до формирования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, отметив, что даже при наличии антител через три недели после второй вакцинации от коронавирусной инфекции гражданам следует продолжать ходить в масках.«Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета, и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны», - заявил глава МинздраваМурашко напомнил, что даже привитые граждане могут кратковременно становиться переносчиками, и использование масок для них является обязательным.Напомним, ранее министр здравоохранения заявил об обязательном ношении масок среди привитых от коронавируса. Мурашко уточнил, что привика надежно защищает от тяжелого течения заболевания и «в абсолютном большинстве случаев - от заболевания». Однако, вакцинированный человек может передать инфекцию тем, кто от нее не защищен.