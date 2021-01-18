Известный теледоктор Елена Малышева предупредила об опасности, которую таит в себе стиральная машина. Она может быть рассадником бактерий, отметила ведущая в программе «Здоровье».Внутри стиральной машины могут заселяться супербактерии, на которые не влияют антибиотики. Такое устрашающее заявление Елена Малышева сделала, основываясь исследовании немецких ученых и Института общественного здоровья Бонна.Исследователи выясняли, каким образом пациенты детских больниц заражаются бактериями Klebsiella oxytoc, которые способны вызывать пневмонию, инфекцию мочевыводящих путей и даже менингит. Виновником оказалась обычная стиральная машина, где чистили одежду для младенцев, сообщает Пятый канал.- Стиральную машину использовали в режиме энергосбережения, температура воды не поднималась выше 60 градусов. Это привело к тому, что стирка стала не опасна для бактерий, - отметила Малышева.По мнению телеведущей, от подобных бактерий можно пострадать и дома. Особенно если среди домашних есть пенсионеры, больные с открытыми ранами или инфекциями.Не меньшую опасность несут использованные полотенца, так как Кlebsiella oxytoca активно размножаются во влажной среде.Чтобы обезопасить себя, достаточно следовать простым советам.Первое: стирать белье при температуре выше 60 градусов.Второе: необходимо использовать дезинфицирующие средства для борьбы с патогенными бактериями.Третье: регулярно чистить стиральную машину после использования.