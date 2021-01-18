Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал новости о новых санкциях, которые США готовятся ввести против российского трудоукладчика «Фортуна».Предприятие участвует в строительстве газопровода «Северный поток -2». Таким образом в Вашингтоне пытаются препятствовать реализации масштабного проекта.- Мы видим, что российская сторона подготовилась и к тому, что «Фортуна» подпадет под санкции, и к тому, что другое трубоукладочное судно «Академик Черский» попадет под санкции. Именно поэтому оба судна сменили собственника, и это такой маркер, — заявил Юшков в беседе с RT.Он предполагает, что санкционное давление никак не отразится на строительстве самого газопровода. Но может повлиять на его судьбу уже после завершения всех запланированных работ.- Скорее всего, проект будет завершен в срок. Но потом могут возникнуть определенные проблемы, - отметил эксперт.