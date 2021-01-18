США планируют ввести санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», занятого в строительстве «Северного потока – 2». Об этом в понедельник, 18 января, пишет издание Handelsblatt, ссылаясь на свои источники.По данным газеты, санкции американская сторона также планирует ввести против собственника ведущего укладку трубопровода судна – компании «КВТ-Рус». США уже уведомили о своем решение федеральное правительство Германии и других партнеров из Европы.Сегодня также стало известно, что немецкие экологические организации выразили протест против разрешения регулятора ФРГ продлить строительство газопровода до мая этого года. Таким образом, это разрешение временно потеряло свою силу.Несколько дней назад один из страховщиков проекта - швейцарская компания Zurich Insurance Group – заявила о своем намерении прекратить оказывать услуги по страхованию строительства «Северного потока – 2». Руководство компании сообщило, что причиной стал риск новых санкций против проекта.