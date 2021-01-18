В четверг, 21 января, лидеры Евросоюза в режиме видеоконференции обсудят проблемы вакцинации от коронавируса в своих странах в своих странах, а также возможность ввести единую форму сертификата о прививке против COVID-19, который должен быть признан на всей территории ЕС.Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель в приглашениях на виртуальный саммит, разосланных им главам государств и правительств всех 27 стран – членов Евросоюза. В его заявлении, в частности, говорится, что темпы распространения коронавируса в Европе и появление новых штаммов «вызывает глубокую озабоченность». По мнению Шарля Мишеля, «перспективы вакцинации многообещающи», но лидеры ЕС «должны сохранять бдительность». Он назвал ускорение прививочной кампании в Европе «абсолютным приоритетом», передает ТАСС.Напомним, как писал сайт kp.ru, вакцинация населения против коронавируса в странах ЕС началась в конце декабря прошлого года.