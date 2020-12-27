В воскресенье, 27 декабря, в странах Евросоюза начинается вакцинация населения от коронавируса. Изначально предполагалось, что прививочная кампания стартует по всей Европе в один день, однако по разным причинам – в частности, из-за сложностей с доставкой совместно разработанной американской компанией BioNTech и немецкой Pfizer вакцины, которую нужно хранить при температуре минус 70°C.Так, первые прививки против COVID-19 уже в субботу, 26 декабря, получили жители Германии, Венгрии и Словакии. В воскресенье начнется вакцинация приоритетных групп населения большинства стран ЕС, кроме Бельгии, Люксембурга и Латвии, где прививки начнут делать 28 декабря, а также Ирландии – там прививочная кампания стартует 30 декабря. Власти Финляндии решили отложить вакцинацию граждан до первой недели 2021 года.Стоит отметить, что пока каждая из стран ЕС пока сможет привить менее пяти тысяч человек из групп риска, массовая же вакцинация в Европе начнется не раньше весны, передает ТАСС.Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в России разрешили делать прививки от коронавируса и людям старше 60 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКазусы гонки вакцин: АстраЗенека «потеряла» часть доз, а разработчики «Спутника V» предложили объединить российскую и зарубежную прививкиПродолжаем разбираться в разработках против «болезни века» - отечественных и зарубежных, которые будут доступны жителям нашей страны (подробности).МЕЖДУ ТЕМЧем отличаются разные вакцины от коронавируса и какая лучше: пять главных критериевКак идут дела с разработкой прививки от «болезни века» у нас и в других странах мира, какие проекты в числе лидеров и в чем их плюсы и минусы - «КП» разобралась вместе с экспертами (подробности).