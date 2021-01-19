Уходящий президент США Дональд Трамп напоследок подписал указ, который запрещает государственные закупки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) производства России, Китая и и других стран, которые в Вашингтоне считают «конкурентами» и потенциальными «противниками Соединённых Штатов».В частности, в подписанном Трампом 18 января документе говорится, что его основная цель – поддержание политики «предотвращения использования денег налогоплательщиков для закупок БПЛА, которые представляют собой неприемлемый риск и производятся или содержат программное обеспечение или критические электронные компоненты производства иностранных противников США».Кроме того, в указе подчеркивается, что американские власти должны поощрять производство собственных беспилотников.Напомним, как писал сайт kp.ru, ровно в полдень по местному времени (20:00 мск) в Вашингтоне начнется торжественная церемония инаугурации нового президента США Джозефа Байдена.