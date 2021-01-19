Власти Германии обсуждают возможное введение обязательного ношения профессиональных респираторных масок класса FFP2, сообщает газета Bild. Они уже обязательны для использования в магазинах и общественном транспорте Баварии с 18 января.Издание также отмечает, что принять подобное решение могут сегодня, 19 января. Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с главами федеральных земель введение более жёстких ограничений на фоне распространения нового штамма коронавируса. Среди них введение комендантского часа, перевод сотрудников на удалёнку и ограничение работы общественного транспорта.